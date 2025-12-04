В Каменском районе построили дорогу за 216,5 млн рублей

В Каменском районе завершили строительство дороги к хутору Нижнесазонов стоимостью 216,5 млн руб., из которых 214,3 млн руб. выделены из регионального дорожного фонда. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Ростовской области.

По данным ведомства, дорога протяженностью в 3 км обеспечит транспортное сообщение с социальными объектами и школьный маршрут для 13 учеников. Новая трасса соединяет хутор Нижнесазонов с социально значимыми объектами в хуторе Чистоозерный. Среди них — Богдановская средняя школа, Богдановская больница, реабилитационный центр, детский сад «Солнечный» и многофункциональный центр.

Константин Соловьев