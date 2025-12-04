Новым президентом омского футбольного клуба назначен Кирилл Ягодка

Пост президента омского футбольного клуба «Иртыш» займет Кирилл Ягодка. Также по совместительству он будет выполнять обязанности руководителя спортшколы «Красная звезда», сообщила пресс-служба клуба.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», 1 декабря стало известно, что бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев уходит с поста президента «Иртыша». Он занимал эту должность с начала 2024 года.

Кирилл Ягодка стал чемпионом России по футболу среди юношей в составе СДЮСШОР «Иртыша» в 2013 году. С ноября 2021 года он возглавлял спорткомплекс «Красная звезда». «Иртыш» в 2026 году будет выступать в группе «Золото» Второй лиги.

Александра Стрелкова