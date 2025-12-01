Дмитрий Сычев покинул пост президента омского «Иртыша»

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев уходит с поста президента «Иртыша». Об этом сообщил сайт омского футбольного клуба.

«Моя история на посту президента “Иртыша” закончилась. Прежде всего, благодарю губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко, который сохранил для Омска профессиональный футбол. Мы вместе добились большого результата для Омска — выхода команды в группу “Золото” дивизиона А Второй лиги»,— приводятся в сообщении слова господина Сычева.

Уроженец Омска Дмитрий Сычев был назначен президентом «Иртыша» в начале 2024 года. Осенью 2025 года по итогам первой части первенства в группе «Серебро» Второй лиги «Иртыш» занял четвертое место. Это позволило сибирскому клубу выйти в группу «Золото». Ее участники во второй части чемпионата в 2026 году разыграют путевки в Первую лигу.

Дмитрий Сычев выступал в составе сборной России по футболу, которая в 2008 году стала бронзовым призером чемпионата Европы.

Валерий Лавский