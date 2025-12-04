Имя Оззи Осборна может получить аэропорт Бирмингема

Петиция за название аэропорта Бирмингема именем британского рок-певца и музыканта Оззи Осборна собрала уже более 77 тыс. подписей. Как заявила BBC дочь музыканта Келли Осборн, переименование «будет невероятной данью памяти и уважения оставленному им наследию».

Авторы петиции указывали на то, что многие другие аэропорты в мире называли в честь известных музыкантов. Например, аэропорт Ливерпуля носит имя Джона Леннона, а Нового Орлеана — Луи Армстронга.

Дочь музыканта Келли Осборн отметила, что назвать именно аэропорт Бирмингема в честь ее отца было бы логично, потому что «этот город сделал его и он сделал этот город».

Идею поддерживают не только родные Оззи Осборна, но и власти города и руководство аэропорта. «Мы знаем, что он вдохновил многих в нашем регионе, доказав, что талант, трудолюбие и преданность делу способны открыть двери в любой уголок мира, и мы стремимся чтить его наследие»,— заявило руководство аэропорта.

Алена Миклашевская