Стубб: Украине будет трудно «переварить» мирное урегулирование

Президент Финляндии Александр Стубб оценил реакцию Украины и других стран на грядущее мирное урегулирование конфликта. По его словам, труднее всего осознание ситуации дастся именно Киеву.

Фото: Abdulla Al Neyadi / UAE Presidential Court / Handout / Reuters Александр Стубб

Фото: Abdulla Al Neyadi / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

«Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее»,— уточнил Александр Стубб (цитата по Ilta-Sanomat). Он также призвал финнов изменить свое отношение к завершению конфликта и не ожидать, что сделка создаст идеальные условия для Украины.

Пункты мирного плана США обсуждали в Кремле президент России Владимир Путин и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. По словам господина Путина, встреча длилась так долго, поскольку документ разбили на четыре пакета и каждый из них рассматривался отдельно. Кроме того, Россия приняла не все предложенные США условия.