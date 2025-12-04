В полиции рассказали подробности нападения на школьницу в Екатеринбурге

В полиции Свердловской области рассказали подробности нападения двух школьников на 17-летнюю девушку в Екатеринбурге. Обоим подросткам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). Суд заключил их под стражу до 9 января.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел 5 ноября на улице Малышева. Двое школьников 16 и 17 лет избили сверстницу из-за личной неприязни и записали происходящее на видео, которое позже распространилось в интернете.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции от бригады скорой помощи, которая доставила девушку в больницу. Сотрудники полиции проанализировали видеозаписи камер наблюдения и вскоре задержали фигурантов в Березовском, где они проживали.

«При досмотре у одного из задержанных сыщики обнаружили и изъяли телефон с тем самым видео, которое было распространено в интернете, с жестокими кадрами издевательств над потерпевшей. Представители МВД отрабатывают сейчас фигурантов громкого дела на причастность к иным ранее совершенным преступлениям»,— добавил полковник Горелых.

Полина Бабинцева