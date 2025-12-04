Госзакупки по ИБ выросли в полтора раза по сравнению со всем 2024 годом

С января по конец ноября госзаказчики разместили закупки в рамках 44-ФЗ (ведомства и госучреждения) на 21,8 млрд руб. Это на 62% больше, чем за весь 2024 год (13,5 млрд руб.), подсчитал «СКБ Контур». В выборку вошли закупки в разделе «Услуги в сфере информационной безопасности».

Количество самих тендеров и показатель среднего снижения начальной максимальной цены контракта (НМЦК) остаются на одном уровне. При этом растет средняя НМЦК: 5,9 млн руб. за одиннадцать месяцев 2025 года против 3,4 млн руб. за весь 2024 год.

Динамика по 44-ФЗ подтверждается, если брать расширенный срез и по «Услугам (работам) в области защиты информации» и «Средствам защиты информации, а также информационным и телекоммуникационным системам, защищенным с использованием средств защиты информации». За весь 2024 год по этим кодам проведено около 4,6 тыс. закупок на сумму в 23 млрд руб., в то время как за 11 месяцев 2025 года — около 4,2 тыс. закупок за 41 млрд руб., следует из данных системы по работе с тендерами «Тендерплан».

Самыми крупными контрактами стали два соглашения по импортозамещению ПАК облачной платформы «Налог-Сервис» на 5,7 млрд руб., подрядчиком по которым стала «ТС Интеграция» («дочка» IT-холдинга T1), и модернизация инфраструктуры Минфина за 2,5 млрд руб., которой займется «Рубитех» (в прошлом «дочк»а «ГС Инвест»).

Подробности — в материале «Ъ» «Чек на безопасность».