Чек на безопасность

Объем госзакупок в сфере кибербезопасности в ведомствах за 11 месяцев 2025 года достиг 21,8 млрд руб., превысив итог всего 2024 года более чем на 60%. Рынок растет за счет удорожания контрактов: их средняя цена увеличилась с 3,4 млн до 5,9 млн руб. По мнению экспертов, на рост цен повлияли импортозамещение, требующее затратных миграций, подорожание труда ИБ-специалистов на 30–50% за два года, а также ужесточение регуляторных требований к разработке самих решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С января по конец ноября 2025 года госзаказчики разместили закупки в рамках 44-ФЗ (ведомства и госучреждения) на 21,8 млрд руб., что уже на 62% больше, чем за весь 2024 год (13,5 млрд руб.), отмечают аналитики «СКБ Контур». В выборку попали закупки в разделе «Услуги в сфере информационной безопасности». При этом количество самих тендеров и показатель среднего снижения начальной максимальной цены контракта (НМЦК) остаются на одном уровне, а растет только средняя НМЦК: 5,9 млн руб. за 11 месяцев 2025 года против 3,4 млн руб. за весь 2024 год.

Динамика по 44-ФЗ подтверждается, если брать более расширенный срез и по «Услугам (работам) в области защиты информации» и «Средствам защиты информации, а также информационным и телекоммуникационным системам, защищенным с использованием средств защиты информации».

По данным системы по работе с тендерами «Тендерплан», по этим кодам за весь 2024 год было проведено около 4,6 тыс. закупок на сумму в 23 млрд руб. , в то время как за 11 месяцев 2025 года было проведено около 4,2 тыс. закупок уже за 41 млрд руб.

, в то время как за 11 месяцев 2025 года было проведено около 4,2 тыс. закупок уже за Самыми крупными контрактами стали сразу два соглашения по импортозамещению ПАК облачной платформы «Налог-Сервис» на 5,7 млрд руб., подрядчиком по которым стала компания «ТС Интеграция» (дочерняя организация IT-холдинга T1), и модернизация инфраструктуры Минфина за 2,5 млрд руб., которой займется «Рубитех» (в прошлом дочерняя организация «ГС Инвест»).

В случае с закупками по 223-ФЗ (госкорпорации), по данным экспертов «СКБ Контур», всего с января по ноябрь 2025 года было размещено 1,3 тыс. закупок на 7,33 млрд руб. при средней НМЦД в 5,3 млн руб. «Это уже около 70% прошлогоднего уровня как по сумме, так и по количеству процедур, притом что впереди самый насыщенный закупками месяц года. Можно ожидать, что по итогам 2025 года корпоративный рынок ИБ по 223-ФЗ как минимум приблизится к рекордным показателям 2024-го, а по отдельным направлениям (например, защита КИИ) может их превысить»,— добавляет менеджер направления «Услуги ИБ» от «Контур.Эгиды» Надежда Запольских. Отдельно эксперты приводят динамику конкуренции по 223-ФЗ.

В отличие от показателей 44-ФЗ, средний процент снижения цены на торгах здесь вырос с 26,5% в 2024-м до 28% за январь—ноябрь 2025 года. Поставщики больше борются за договоры, а заказчики получают заметную экономию даже при росте НМЦ

Это косвенно подтверждает сдвиг рынка в сторону более зрелых тендеров, где конкурируют крупные интеграторы и вендоры, готовые снижать маржу в обмен на долгосрочные сервисные проекты и масштабные внедрения отечественных средств защиты.

«Инженерные компетенции по ИБ заметно подорожали — за два года фонд оплаты труда вырос на 30–50%»,— объясняет директор по развитию бизнеса ГК «Гарда» Денис Батранков. По его словам, переход на российские программные продукты требует доработок и миграций, которые обходятся дороже, чем поддержка прежних решений. Отдельно он отмечает, что в 2024–2025 годах часть льгот для IT-компаний была пересмотрена или фактически перестала работать для интеграторов и сервисных компаний, которые занимаются проектами по ИБ, но не подходят под формальные критерии IT-организации. «Еще один важный драйвер — новые требования по разработке безопасного ПО. Их ужесточение привело к росту затрат на аудит компонентного состава, проверку зависимостей, тестирование, документацию и так далее»,— добавил он.

«По статистике, защищенность российских продуктов пока недостаточна: необходимо усиливать архитектуру и процессы разработки»,— отметили в ГК Softline. Поэтому, считают в компании, задачи по кибербезопасности, защите контуров и инфраструктуры не только не сократятся, но и станут приоритетными.

Филипп Крупанин