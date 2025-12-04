В Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026

На афинском стадионе «Панатинаикос» состоялась церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр 2026 года. Об этом сообщается в официальном аккаунте Олимпиады в социальной сети X.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Исидорос Кувелос передал факел с олимпийским огнем главе оргкомитета Игр Джованни Малаго. Из-за неблагоприятных погодных условий была отменена творческая часть церемонии.

Огонь зимних Игр 2026 года был зажжен 26 ноября в Олимпии, после чего началась эстафета по Греции. В ней приняли участие около 450 факелоносцев.

Сегодня факел с олимпийским огнем прибудет в Рим. 6 декабря в столице начнется итальянская часть эстафеты. Олимпийский огонь побывает во всей стране, включая острова Сицилия и Сардиния. Эстафета завершится 6 февраля в день открытия Олимпиады на миланском стадионе San Siro.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Таисия Орлова