В Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026

На афинском стадионе «Панатинаикос» состоялась церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр 2026 года. Об этом сообщается в официальном аккаунте Олимпиады в социальной сети X.

Факел с олимпийским огнем

Факел с олимпийским огнем

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Поднятие флагов Италии, Греции и Олимпийских игр

Поднятие флагов Италии, Греции и Олимпийских игр

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Спортсменка женской сборной Греции по водному поло Елена Ксенаки зажигает специальный олимпийский алтарь

Спортсменка женской сборной Греции по водному поло Елена Ксенаки зажигает специальный олимпийский алтарь

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Глава оргкомитета Игр Джованни Малаго держит сосуд с олимпийским огнем

Глава оргкомитета Игр Джованни Малаго держит сосуд с олимпийским огнем

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Глава оргкомитета Игр Джованни Малаго и президент Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос

Глава оргкомитета Игр Джованни Малаго и президент Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Джованни Малаго и Исидорос Кувелос держат факел с олимпийским огнем

Джованни Малаго и Исидорос Кувелос держат факел с олимпийским огнем

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Греческая актриса Мэри Мина в наряде верховной жрицы зажигает факел

Греческая актриса Мэри Мина в наряде верховной жрицы зажигает факел

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Члены сборной Греции с олимпийским огнем

Члены сборной Греции с олимпийским огнем

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Исидорос Кувелос передал факел с олимпийским огнем главе оргкомитета Игр Джованни Малаго. Из-за неблагоприятных погодных условий была отменена творческая часть церемонии.

Огонь зимних Игр 2026 года был зажжен 26 ноября в Олимпии, после чего началась эстафета по Греции. В ней приняли участие около 450 факелоносцев.

Сегодня факел с олимпийским огнем прибудет в Рим. 6 декабря в столице начнется итальянская часть эстафеты. Олимпийский огонь побывает во всей стране, включая острова Сицилия и Сардиния. Эстафета завершится 6 февраля в день открытия Олимпиады на миланском стадионе San Siro.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Таисия Орлова

