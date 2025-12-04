Турция призвала Россию и Украину не наносить удары по энергетическим объектам

Власти Турции считают, что энергетическая инфраструктура не должна быть целью атак в российско-украинском конфликте. Об этом министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил журналистам в Стамбуле, сообщает AFP. По словам турецкого министра, любые сбои ударят по мировым рынкам.

«Мы говорим всем сторонам, в России и на Украине: не вмешивайте энергетическую инфраструктуру в эту войну, потому что от этого очень зависит повседневная жизнь людей»,— сказал он.

Заявление прозвучало в свете недавних ударов по танкерам в Черном море. С конца прошлой недели были атакованы три танкера: Kairos и Virat у турецкого побережья и Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с продовольственным грузом. Ответственность за удары по двум танкерам взяли Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на такие действия Россия может отрезать Украину от моря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры не могут иметь никаких оправданий. Удары также осудил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

