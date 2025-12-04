В Ярославле ФСБ пресекла попытку экспорта двигателей двойного назначения
УФСБ России по Ярославской области ликвидировало канал контрабанды двигателей двойного назначения за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По версии управления, два ярославских предпринимателя в интересах представителя иностранного государства организовали незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду). Незаконная продукция изъята из оборота.
В октябре 2025 года ярославский суд приговорил директора ООО ТД «Автодизель» и бывшего директора ООО «Вектор» к условным срокам за покушение на незаконный экспорт товаров, в отношении которых установлен экспортный контроль.