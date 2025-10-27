В Ярославле вынесен приговор за попытку экспорта двигателя двойного назначения

Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор директору ООО Торговый дом «Автодизель» и экс-директору ООО «Вектор» по ч. 2 ст. 189 УК РФ (покушение на незаконный экспорт товаров или технологий, в отношении которых установлен экспортный контроль). Приговор опубликован на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что обвиняемые планировали продать представителю авторемонтного предприятия Республики Узбекистан двигатель производства Ярославского моторного завода. Данный двигатель является продукцией двойного назначения, которая может быть использована в военной технике. На его продажу необходимо получать разрешение Комиссии по экспортному контролю РФ, однако это разрешение руководители организаций не получали.

Как установил суд, в 2024 году к директору ТД «Автодизель» обратился гражданин, представившийся сотрудником узбекского предприятия, и договорился о покупке двигателя за 500 тыс. руб. Директор ТД обратилась к знакомому директору ООО «Вектор», сотрудники которого осуществили сборку двигателя.

21 июня 2024 года двигатель был продан за наличный расчет, документы о его продаже не оформлялись. Все эти действия осуществлялись в рамках оперативного эксперимента, который проводили сотрудники ФСБ. В отношении руководителей было возбуждено уголовное дело.

На суде директор торгового дома признала свою вину частично. Она рассказала, что продала двигатель как частное лицо, а не как руководитель организации. Подсудимая сообщила, что «ей было важно продать двигатель, так как нужны были денежные средства, поэтому она не до конца убедилась и удостоверилась в лице, кому продает данный двигатель». Директор «Вектора» признал вину полностью.

Экспертиза подтвердила, что проданный двигатель являлся продукцией двойного назначения. Суд пришел к выводу, что руководители организаций должны были знать о необходимости прохождения экспортного контроля, но не сделали этого. Действия подсудимых были квалифицированы как покушение на незаконную передачу представителю иностранного лица товаров, в отношении которых заведомо для них установлен экспортный контроль, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд приговорил директора ООО ТД «Автодизель» к 5 годам лишения свободы условно, бывшего директора ООО «Вектор» — к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Двигатель изъят в пользу государства.