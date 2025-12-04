Таиланд провел масштабную операцию против мошеннических колл-центров

Власти Таиланда изъяли активы на общую сумму более 10 млрд батов (около $318 млн) и выдали ордеры на арест 42 человек по делу о мошенничестве, в причастности к которому подозревают камбоджийского бизнесмена Чена Чжи. Как заявили в Центральном бюро расследований Таиланда, 29 человек уже были задержаны по этому делу. Сообщается, что часть изъятых активов связаны с принадлежащей Чену Чжи компанией Prince Group, занимающейся строительством, финансовыми услугами и потребительскими товарами. Местоположение самого Чена неизвестно, также неясно, выдал ли Таиланд ордер на его арест.

Тайские власти заявляют, что они обнаружили «информацию о сетях интернет-мошенничества, торговли людьми и отмывания денег», связанных с Ченом. Как пишут СМИ, некоторые районы Юго-Восточной Азии, в том числе регион на границе Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, стали центрами телефонного и интернет-мошенничества. Сообщается, что там находятся нелегальные поселения, в которых живут жертвы торговли людьми, принуждаемые к работе в мошеннических колл-центрах и сетях онлайн-мошенничества.

За последние месяцы Чен и его Prince Group оказались в центре расследований в разных странах. В октябре США конфисковали у бизнесмена 127,2 тыс. биткойнов на общую сумму около $15 млрд. Вашингтон обвиняет его в создании мошеннической схемы и отмывании средств. Гонконг и Сингапур также изъяли активы Prince Group на $354 млн и $116 млн соответственно.

Яна Рождественская