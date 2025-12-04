Россия и Белоруссия выполнили почти 40% мероприятий плана по развитию интеграции

Россия и Белоруссия выполнили около 40% мероприятий, включенных в план по развитию интеграции между странами на 2024-2026 годы. Сейчас министерства экономики обеих стран совместно разрабатывают план совместной работы на 2027-2029 годы. Об этом сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

«На начало декабря выполнено более трети мероприятий, а именно 115 из 310, или почти 40%», — сказал господин Крутой (цитата по «БелТа»).

Дмитрий Крутой также отметил сохранение «высоких темпов и объемов» товарооборота России и Белоруссии «в условиях продолжающегося санкционного давления на страны». По данным белорусской стороны, за десять месяцев 2025 года объем торговли между странами составил $44 млрд. Торговля услугами, в свою очередь, достигла объема в $6,5 млрд.