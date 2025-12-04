В Челябинске экс-главу МБУ «Геоцентр» оштрафовали за превышение полномочий

Советский районный суд Челябинска признал бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр» Александра Степанова виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ). В качестве наказания назначен штраф 80 тыс. руб., сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

По данным следствия, Александр Степанов в 2022 году заключил 22 контракта на благоустройство территории на общую сумму 11,3 млн руб. по заведомо завышенной цене с аффилированными с ним организациями. Причиненный муниципалитету ущерб составил 5,7 млн руб. Имущество Степанова было арестовано на общую сумму 8,2 млн руб.

Инстанция также признала право мэрии в порядке гражданского судопроизводства взыскать с экс-директора учреждения 3,6 млн руб. в счет возмещения материального ущерба.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Александра Степанова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в августе 2023 года. Из «Геоцентра» он уволился в том же году весной.

В феврале 2024 года арбитражный суд области удовлетворил исковое заявление региональной прокуратуры к МБУ «Геоцентр» и ООО «Стройторг». Заключенные контракты между учреждением и организацией признаны недействительными, со «Стройторга» в пользу «Геоцентра» взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 8,1 млн руб.

Виталина Ярховска