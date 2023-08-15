В Челябинске экс-директора структуры мэрии задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Геоцентр» Александра Степанова. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, против Александра Степанова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По предварительным данным, его подозревают в закупке стройматериалов для благоустройства по завышенным ценам.

МБУ «Геоцентр» входит в структуру комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Учреждение курирует вопросы благоустройства, озеленения, содержания и уборки общественных пространств. Александр Степанов возглавил МБУ «Геоцентр» в сентябре 2021 года и покинул его весной этого года.

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