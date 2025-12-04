Водителя самосвала отправили в колонию-поселение за смерть рабочего в Усть-Луге

Кингисеппский суд приговорил 20-летнего водителя самосвала в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человек, сообщает СУ СК по Ленобласти. Инцидент случился в январе этого года на территории терминала «Усть-Луга».

Следствие и суд установили, что молодой человек, выполняя работы по перемещению груза внутри порта, случайно сбил 44-летнего контролера погрузочно-разгрузочных работ. Стивидор скончался на месте происшествия от полученных травм. В итоге виновник ДТП проведет в колонии-поселении 1 год и 3 месяца.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что СКР возбудил дело после гибели сварщика на стройплощадке в поселке Усть-Луга. Погибший оказался зажат между корпусом люльки подъемника и бетонной балкой эстакады.

Андрей Маркелов