СКР возбудил дело после гибели сварщика на стройплощадке в поселке Усть-Луга

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) после трагического происшествия в поселке Усть-Луга Кингисеппского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ленинградской области Фото: СУ СК России по Ленинградской области

Как сообщили в региональном СУ СК России, по данным следствия, 11 ноября один из сотрудников коммерческой организации при выполнении сварочных работ на высоте, находясь под эстакадой, оказался зажат между корпусом люльки подъемника и бетонной балкой эстакады. В результате он получил повреждения, от которых позже скончался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Все подробности и обстоятельства случившегося выясняются, отметили в СКР

Андрей Цедрик