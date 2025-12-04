Российским инвесторам доступен еще один ориентированный на рынок Индии фонд

УК «Первая» завершила формирование комбинированного ЗПИФ «Первая-Индия», следует из данных реестра Банка России. Фонд ориентирован на акции индийских компаний через динамику индекса Nifty 50, сообщили в компании.

Фонд будет действовать до 30 июня 2029 года. Эмитент облигаций — «Сбербанк КИБ». «Такая связка позволила сделать продукт, который полностью соответствует всем требованиям ЦБ, дает возможность инвесторам вложиться в индийский фондовый рынок, при этом они не сталкиваются с операционными сложностями»,— сказали в пресс-службе УК.

Ранее единственным фондом, ориентированным исключительно на индийский рынок акций, был ОПИФ «Газпромбанк-Индия». Его основным активом были акции Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF, обращавшиеся на СПБ Бирже. Осенью 2023 года из-за санкций против СПБ Биржи активы фонда были заблокированы, но позже он был преобразован в ЗПИФ «Газпромбанк-Индия».

