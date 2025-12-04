В «киберпонедельник» американцы потратили рекордные $14,25 млрд

Онлайн-продажи «киберпонедельника», 1 декабря, в США вновь побили рекорд. Потребители потратили на покупки в онлайн-магазинах $14,25 млрд, что на 7,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитическая компания Adobe Analytics в своем докладе.

По подсчетам компании, в «киберпонедельник» было совершено более 1 трлн посещений онлайн-магазинов. В самый активный период покупок — с 20:00 до 22:00 — потребители тратили $16 млн ежеминутно. Самые большие скидки действовали на игрушки — 28%, компьютеры — 20%, электронику и телевизоры — 19%. За «кибернеделю», 5-дневный период со Дня благодарения до «киберпонедельника», потребители потратили на покупки онлайн $44,2 млрд. Это на 7,7% больше, чем в 2024 году. По оценкам Adobe Analytics, с учетом активности покупателей можно ожидать, что объем покупок за весь период праздничных онлайн-распродаж — с 1 ноября по 31 декабря — в этом году вырастет на 5,3% и достигнет $253,4 млрд.

Кроме того, Adobe Analytics указывает на значительный рост ИИ-трафика в онлайн-магазины, когда покупатели ищут покупки через рекомендации ИИ и проходят по предложенным ИИ ссылкам. В «киберпонедельник» такой трафик вырос на 670% по сравнению с 2024 годом.

Алена Миклашевская