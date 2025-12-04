Игроки НХЛ пропустят Олимпиаду-2026, если каток не будет достроен

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не поедут на Олимпийские игры 2026 года, если каток с североамериканскими размерами (60,9 м на 25,9 м) не будет достроен. Об этом порталу Daily Faceoff заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Ранее агентство AP сообщало, что строительство арены Santa Giulia в Милане отстает от графика. Из-за этого были отменены тестовые соревнования на стадионе. Первым событием на Santa Giulia может стать сам олимпийский турнир по хоккею. Вчера ассистент главного тренера сборной Канады Питер Дебур сказал, что лед на новом стадионе будет на метр меньше стандартных размеров площадок НХЛ.

«Зависит от того, какой процент вы готовы присвоить вероятности того, что каток не будет достроен. Если каток не будет достроен, хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду»,— ответил господин Дэйли на вопрос, какова вероятность пропуска Игр.

В июле Международная федерация хоккея (IHF), НХЛ, Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) и Международный олимпийский комитет (МОК) подписали соглашение, по которому игроки лиги впервые с 2014 года примут участие в олимпийском турнире. Также хоккеисты НХЛ выступят на Олимпиаде 2030 года, которая пройдет во Французских Альпах.

Таисия Орлова