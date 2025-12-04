Турция продлила истекающие контракты на российский газ

Турецкая государственная компания BOTAS продлила контракты на российский газ общим объемом 22 млрд кубометров. Контракты истекали в конце 2025 года.

«"Газпром" продолжит поставки в следующем году. Мы ориентируемся на короткую перспективу — примерно один год», — рассказал журналистам министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар (цитата по Reuters).

Анкара также заключила соглашения на поставку сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которого закупят в США. Помимо этого Турция рассматривает возможность инвестирования в добычу газа в США в рамках мер по диверсификации источников энергии. Государственная компания ТРАО на данный момент ведет переговоры с американскими партерами. Среди них — Chevron и Exxon. Как считает министр, соглашение могут заключить в январе 2026 года.

Господин Байрактар сообщил о переговорах с Ираном об импорте газа. В частности, обсуждается увеличение объемов туркменского газа, импортируемого через Иран. По словам министра, в 2025 году Турция подписала с Туркменистаном годовой контракт на поставку газа в объеме 1,3 млрд кубометров. Импорт в 2025-м составил 0,5 млрд кубометров.