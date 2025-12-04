Жителей Приангарья призвали перевести часовую зарплату на нужды СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с руководителем реготделения «Народного фронта» Еленой Зубун, в ходе которой поддержал акцию «Час для победы». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, суть акции заключается в том, что любой житель или работник предприятия может добровольно перечислить сумму, равную одной своей средней часовой зарплате, на региональный сбор «Все для победы».

Акция будет проводиться в Приангарье 12 декабря вместе с благотворительным аукционом для представителей бизнеса. Все собранные средства планируется направить «на закупку высокоточного оборудования для военнослужащих из Иркутской области».

«Народный фронт» в своем сообщении о состоявшейся встрече также уточняет, что Игорь Кобзев «призвал участвовать в акции "Час для Победы"», а кроме того, принял приглашение на аукцион, «на который подготовит свой лот».

Влад Никифоров, Иркутск