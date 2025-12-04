В Ярославле задержали подозреваемую в угрозах учительнице

В Ярославле органы предварительного следствия задержали подозреваемую в угрозах учительнице. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Информация об угрозах в адрес педагога ранее появилась на странице сообщества «Русская община Ярославль». В ходе проверки следователи установили, что в ноябре 44-летняя женщина при отсутствии веской причины и явного повода в грубой форме высказала недовольство организацией учебного процесса и оценкой успеваемости своей дочери социальному педагогу школы, а также угрожала применением физического насилия и убийства одного из педагогов.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Дело было возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия).

Вскоре задержанной предъявят обвинение, а затем ей будет избрана мера пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова