Бастрыкин поручил возбудить дело об угрозах ярославской учительнице

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении учителя в Ярославской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета «Следком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В соцмедиа сообщается, что в Ярославле приезжая женщина угрожает учителю из-за оценок ее дочери. Отмечается, что местными жителями на женщину неоднократно направлялись заявления в органы внутренних дел, однако полиция бездействует»,— говорится в сообщении Следкома.

Информация об угрозах в адрес педагога появилась на странице сообщества «Русская община Ярославль» ВКонтакте. В нем утверждается, что предпринимательница, приехавшая из одной из республик бывшего СССР, якобы угрожает педагогу из-за оценки «три» дочери. Речь идет об увольнении и возможной расправе. Утверждается, что учительница обратилась за помощью к «Русской общине».

Как сообщает Следком, следственными органами СК России по Ярославской области проводится процессуальная проверка по статье 119 УК РФ (угроза убийством).

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах»,— говорится в сообщении Следкома.

Антон Голицын