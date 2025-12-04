FT: ЕС готовит расследование против запрещенной в РФ Meta

Еврокомиссия собирается начать антимонопольное расследование против Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Оно будет касаться использования разработанной корпорацией ИИ-системы в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источников, власти ЕС, скорее всего, официально объявят о расследовании уже в ближайшие дни. Какие именно аспекты окажутся в центре расследования, неизвестно.

Ранее в этом году корпорация внедрила своего чат-бота и ИИ-ассистента в мессенджер WhatsApp. С марта 2025-го эта функция появилась в мессенджере в Европе. В июле Италия начала собственное расследование, обвинив компанию в том, что она использует свою доминирующую позицию на рынке для продвижения собственных ИИ-инструментов в WhatsApp. Позже к этому добавились обвинения в том, что корпорация блокирует использование чат-ботов, разработанных конкурентами.

В Еврокомиссии отказались комментировать данные о расследовании. Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) заявила, что у нее нет деталей об этом расследовании, а итальянские проверки назвала «необоснованными».

Яна Рождественская