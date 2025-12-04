Минфин Башкирии вновь собирается взять в кредит 2 млрд рублей

Министерство финансов Башкирии объявило аукцион, на котором планирует выбрать банк для получения до 2,2 млрд руб. займа с плавающей процентной ставкой. Кредит берется на срок до 249 дней, деньги пойдут на финансирование дефицита бюджета и погашения предыдущих долгов.

Начальная цена контракта в 299,86 млн руб. составлена исходя из средней ставки 19,98% годовых.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце ноября минфин уже договорился о кредитной линии в Т-Банке на 2,04 млрд руб. для частичного финансирования дефицита бюджета.

Согласно законопроекту о бюджете Башкирии на 2026 год, доходы на следующий год составят 314,2 млрд руб., расходы — 347,1 млрд руб., дефицит планируется в размере 22,5 млрд руб. Верхней предел госдолга Башкирии на этот год составляет около 90,03 млрд руб., а на следующий год он будет повышен до 101,1 млрд руб. На обслуживание госдолга республика планирует потратить до 9,96 млрд руб.

Майя Иванова