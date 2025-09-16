Спрос на новые отечественные автомобили в Петербурге вырос в два раза за год

В августе 2025 года спрос на новые автомобили российского производства увеличился в два раза к аналогичному периоду предыдущего года. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Авито Авто».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Относительно июля 2025 года спрос на отечественные машины стал больше на 19,2%. Наиболее заметным был рост интереса к моделям Lada Niva Travel (+46,3%), Lada Vesta (+18,7%) и Vesta Cross (+20,8%), Lada Niva Legend (+16,3%), а также Solaris KRX (+15,2%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продажи новых автомобилей Solaris в Петербурге впервые обошли марку «Москвич».

Артемий Чулков