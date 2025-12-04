Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В России начали блокировать FaceTime

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке в России сервиса FaceTime. Ведомство подтвердило введение ограничительных мер.

В заявлении РКН со ссылкой на данные правоохранительных органов указано, что «FaceTime используется для организации и проведения террористических действий», а также для «вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

«В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры», — заявили в ведомстве.

Новости компаний Все