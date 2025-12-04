Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 39% в Белгородской области
В Белгородской области за 11 месяцев нашли 165 новых случаев ВИЧ
За 11 месяцев 2025 года в Белгородской области выявили 165 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Среди заболевших только 103 человека — это жители региона. Остальные временно находились в области или специально приезжали, чтобы сдать анализ на ВИЧ. Показатель заболеваемости по итогам указанного периода составил 6,9 на 100 тыс. человек, что на 39% меньше, чем в прошлом году.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Белгородской области, среди пациентов преобладают люди старше 40 лет. В возрастной группе 18–19 лет, как и в минувшем году, зарегистрирован только один заболевший. Среди белгородцев подавляющее число инфицированных заразилось половым путем — 88 человек. В 15 случаях речь идет о парентеральном заражении, то есть о попадании вируса непосредственно в кровь. Таким образом, в регионе сохраняется тенденция сокращения числа случаев заболевания ВИЧ парентеральным путем: в сравнении с 2022 годом их стало почти вполовину меньше.
В соответствии с положениями государственной стратегии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории РФ до 2030 года 95% пациентов, у которых подтверждено инфицирование, должны знать о своем диагнозе, а 95% из их числа должны принимать антиретровирусную терапию.
«Можем утверждать, что на данный момент охват антиретровирусной терапией у нас в области уже больше 95% инфицированных»,— заявил заместитель главного врача по медицинской части Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД Юрий Кравцов.
По оценкам аналитиков, Белгородская область входит в число наиболее благополучных по ВИЧ-инфекции как в Черноземье, так и во всей России.
