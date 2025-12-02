В Воронежской области зафиксировали худшую ситуацию с ВИЧ в Черноземье

В регионах Черноземья сложилась относительно благополучная ситуация по ВИЧ, свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного проектом «Если быть точным». Лучше всего проявила себя Липецкая область, которую авторы исследования поставили на первое место по стране. Ниже всех в рейтинге среди регионов Черноземья оказалась Воронежская область — она заняла 42-ю строчку из 84.

Для оценки распространения ВИЧ-инфекции в регионах России в 2024 году использовали четыре показателя. Во внимание приняли число новых случаев и долю беременных женщин с ВИЧ — в расчете от всех завершенных беременностей. Также учли долю людей с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию (АРВТ), и процент пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой среди тех, кто проходит лечение. Это значит, что уровень вируса в крови настолько низкий, что не может быть определен стандартными тестами. Источниками данных авторы указали Минздрав и Роспотребнадзор.

Лидер рейтинга — Липецкая область — получил всего 1,2 балла по 5-балльной шкале напряженности ситуации с ВИЧ. По данным исследования, в регионе зафиксировали 4,6 новых случая заболевания на каждые 100 тыс. человек населения. При этом все 100% пациентов с ВИЧ-инфекцией получают АРВТ. Этот современный метод терапии состоит в регулярном приеме нескольких препаратов, препятствующих воспроизведению ВИЧ, блокирующих ферменты вируса и его проникновение в клетки организма. АРВТ позволяет ВИЧ-положительным людям сохранить нормальный и полноценный образ жизни, а также защитить от заражения их близких. Долю пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой оценили в 90%. Показатель по беременным с ВИЧ-инфекцией составил 0,3%.

Воронежская область, в свою очередь, заработала 2,8 балла. Результат региона — 5,3 новых случая на 100 тыс. человек. АРВТ получают 75% заболевших. У 82% людей с ВИЧ вирусная нагрузка не определена. В регионе также выявили 1,1% заразившихся ВИЧ-инфекцией беременных женщин. В среднем по России этот показатель составляет 0,6%. Авторы исследования считают его важным индикатором: если более 1% беременных в регионе инфицированы на протяжении трех лет подряд, это обозначает, что вирус распространился за пределы уязвимых групп. В Воронежской области подобного пока не зафиксировано.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в Воронежской области в 2024 году причинами заражения в 77,1% случаев стали незащищенные половые контакты с инфицированным партнером или человеком, ВИЧ-статус которого неизвестен. В 22,2% заболевание появлялось вследствие инъекционного применения «психоактивных средств».

Третьей среди регионов РФ и второй в Черноземье стала Белгородская область (1,6 балла). В регионе зафиксировали 3,2 новых случая инфекции на 100 тыс. человек. Доля беременных с ВИЧ составила 0,2%. В Белгородской области 84% пациентов получают АРВТ. Неопределяемая вирусная нагрузка отмечена у 88%.

На четвертом месте в стране и на третьем в макрорегионе расположилась Тамбовская область. При 5,3 новых случаях на 100 тыс. жителей АРВТ в регионе получают 100% пациентов. ВИЧ зарегистрировали у 0,2% беременных. Доля пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой составила 79%. Общий балл региона — также 1,6.

На седьмой строчке федерального рейтинга с 1,8 балла оказалась Орловская область. Показатель заболеваемости в регионе достиг 7,1 на 100 тыс. человек. АРВТ назначена 81% пациентов, а неопределяемая вирусная нагрузка отмечена у 89%. ВИЧ-инфекцию в Орловской области диагностировали у 0,2% беременных.

Курскую область в рейтинге поставили на 34 место с результатом 2,6 балла. В регионе выявили 6,2 новых случая заболевания на 100 тыс. жителей. АРВТ получают 68% людей с ВИЧ. Вирусная нагрузка не определена у 77% пациентов. Показатель заболеваемости среди беременных составил 0,4.

По итогам 2023 года аналитики проекта «Если быть точным» также относили Белгородскую и Липецкую области к числу наиболее благополучных регионов по ВИЧ. При этом ни один регион Черноземья не был представлен в рейтинге как субъект с высокой выраженностью проблемы.

Денис Данилов