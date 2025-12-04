Помощника депутата-коммуниста алтайского заксобрания оставили в СИЗО

Алтайский краевой суд отклонил апелляционную жалобу помощника депутата законодательного собрания региона Светланы Кербер на ее арест. Жалоба была рассмотрена на заседании 4 декабря.

«Несмотря на то, что в суде выступила депутат Госдумы РФ, первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, а поручительства за Светлану Кербер предоставили депутаты алтайского краевого заксобрания Андрей Кривов, Антон Арцибашев и Татьяна Грошева, суд оставил Светлану Кербер под арестом до 11 января»,— говорится в сообщении регионального отделения Компартии.

Как писал «Ъ-Сибирь», депутат заксобрания от КПРФ Людмила Клюшникова и ее помощник Светлана Кербер являются обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, депутат организовала фиктивное трудоустройство Светланы Кербер в региональный парламент своим помощником, чем нанесла ущерб в размере более чем 3 млн руб. В КПРФ считают уголовное дело формой политического давления на алтайских коммунистов.

Помощник депутата находится под арестом с 15 ноября по решению Октябрьского районного суда Барнаула.

