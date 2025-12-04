Роскачество обнаружило токсичное вещество в игрушках Лабубу

Роскачество провело исследование 13 образцов популярных игрушек-брелоков Labubu. В одном из них специалисты обнаружили превышающее норму содержание диоктилфталата — токсичного вещества, потенциально опасного для здоровья.

Диоктилфталат вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, может нарушать работу гормональной системы и способствовать набору лишнего веса. Особую опасность это вещество представляет для маленьких детей, которые часто облизывают и грызут игрушки. Попадание вещества в организм ребенка возможно через слюну.

Несмотря на то что брелоки Labubu маркируются как аксессуары для возрастной группы 15+, их часто покупают детям младшего возраста. В пяти исследованных образцах эксперты выявили отсутствие обязательной маркировки с данными о производителе или импортере (нарушение требования ТР ТС 008/2011). Кроме того, у некоторых игрушек обнаружены дефекты качества — обрывы швов и торчащие нитки. Ни одна из проверенных игрушек, включая оригинальные, не имела сертификата соответствия требованиям безопасности детских товаров.

Стоимость исследованных образцов варьировалась от 270 руб. до 7,4 тыс. руб. Игрушки покупали на маркетплейсах, рынках, в сети магазинов «Детский мир» и «Летуаль». 11 из них — от оригинального производителя Pop Mart, еще две игрушки продавались под брендами Labubu и «Плюшевая мафия».

Монстр Лабубу — это игрушка с заячьими ушами и зубастой улыбкой. Впервые упоминается в серии рассказов «The Monsters», которую в 2015 году создал художник из Гонконга Лун Касин. В 2019-м он заключил контракт с китайской компанией по производству и продаже коллекционных игрушек Pop Mart. Лабубу продаются в секретных боксах. Задумка состоит в том, что покупатель наугад выбирает игрушку и узнает содержимое только после открытия коробки. Особую популярность среди подростков Лабубу приобрела в 2025 году благодаря TikTok. Многие знаменитости стали использовать игрушку-брелок как аксессуар на сумку.

