Форум «Россия зовет!» собрал 5 тыс. участников

Инвестфорум ВТБ «Россия зовет!» прошел 2–3 декабря в обновленном формате. Впервые он был проведен не только в Москве, но и в крупных региональных центрах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, после чего завершился традиционной столичной встречей международного уровня. Общее число участников форума на всех площадках составило около 5 тыс. человек, следует из пресс-релиза организаторов.

Финальная сессия в Москве собрала почти 2 тыс. гостей из 30 стран, включая Китай, Индию, Иран, государства Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы. Центральными темами первого дня стали макроэкономические вызовы: глубокие структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск долгосрочных драйверов роста. Главным событием этого дня стало выступление президента Владимира Путина.

Второй день форума был посвящен развитию финансового рынка и частным инвесторам, число которых в России достигло 40 млн человек. Участники констатировали, что экономика страны перешла к более сбалансированной динамике, а финансовый рынок обладает потенциалом для рывка при появлении благоприятных условий.

Важной частью обновленного формата стала активная работа в регионах, где в мероприятиях приняли участие свыше 3 тыс. частных инвесторов. Это подчеркивает курс на расширение инвестиционной культуры за пределами Москвы. Форум выполнял образовательную функцию, в рамках которой, например, работала Школа юного инвестора, направленная на привлечение новой аудитории.