«Макрон ищет поддержки Си Цзиньпина по украинскому вопросу»

Переговоры главы Франции с председателем КНР вызвали заметную реакцию многих международных СМИ. Обозреватели отмечают, что главными темами обсуждения являются торгово-экономические отношения двух стран и ситуация на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Макрон встречается с Си в Пекине и призывает Китай добиваться прекращения огня на Украине

Макрон и его жена Брижит были торжественно встречены Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань в Доме народных собраний. Макрон послал воздушные поцелуи детям, которые держали цветы, и приветствовал президента, пока оркестр исполнял государственные гимны обеих стран. Президент Франции посещает Китай уже четвертый раз с момента вступления в должность в 2017 году. Макрон пытается оказать давление на Си, чтобы тот помог обеспечить прекращение огня на Украине, поскольку война затягивается уже на четвертую зиму. Китай регулярно призывает к мирным переговорам и уважению территориальной целостности всех стран, но никогда не осуждал Россию. Западные правительства обвиняют Пекин в оказании России важнейшей экономической поддержки в военной сфере, в частности, в поставках военных компонентов для оборонной промышленности.

Президент Франции Макрон прибыл в Пекин с государственным визитом

Помимо экономических и торговых вопросов в повестке дня, как предполагают некоторые французские медиа, ожидается обсуждение «усилий по прекращению» российско-украинского конфликта. В Европе давно сложилось чрезмерно упрощенное понимание китайско-российских отношений. Отношения между Пекином и Москвой не являются односторонними, как представляют некоторые в Европе, это нормальные двусторонние отношения между двумя независимыми и суверенными государствами, отмечает Цуй Хунцзянь, директор Центра исследований ЕС и регионального развития Пекинского университета иностранных языков. Китай действительно готов играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров, но он делает это по-своему. По словам Цуя, если Европа продолжит действовать на основании одностороннего понимания или даже с целью оказать давление на Китай, результат, скорее всего, окажется контрпродуктивным.

Макрон ищет поддержки Си Цзиньпина по украинскому вопросу и добивается китайских инвестиций

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину за помощью в прекращении войны на Украине и призвал Пекин увеличить инвестиции во Францию, поскольку обе стороны стремятся восстановить баланс своих экономических связей. Макрон призвал Си Цзиньпина поддержать позицию Европы по Украине и предостерег от «развала» мирового порядка. Он также предупредил о сбоях в глобальных цепочках поставок, вероятно, имея в виду введенный Китаем контроль над экспортом критически важных минералов, таких как редкоземельные металлы, и призвал к созданию более справедливой деловой среды. Си Цзиньпин назвал переговоры откровенными, плодотворными и дружественными. По украинскому вопросу он заявил, что Китай надеется на достижение справедливого, обязывающего соглашения, приемлемого для всех сторон. Не вдаваясь в подробности, он добавил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в разрешении кризиса и «решительно выступает против любых безответственных или дискриминационных обвинений».

Макрон в Китае: Си ищет поддержки в споре с Японией

Президент Франции Эмманюэль Макрон посещает Китай в условиях растущей напряженности вокруг Тайваня. Пекин надеется на поддержку Европы — в том числе в конфликте с новым правительством Японии. Для Макрона баланс в отношениях с Пекином — давняя сфера напряженности. Он побудил Евросоюз наложить пошлины на китайские электромобили, на что Пекин ответил собственными торговыми мерами. Что касается Украины, Макрон хочет через Си оказать давление на Россию. Макрон собирается предпринять еще одну попытку склонить Пекин к тому, чтобы тот оказал давление на Россию в ходе нынешних переговоров.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик