ЦБ исключил спад в экономике России

Экономика России развивается не такими высокими темпами, как в предыдущие два–три года, однако Центробанк не прогнозирует спад. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«По отдельным отраслям мы действительно можем видеть разнородную историю, экономика в целом демонстрирует хорошие темпы роста»,— сказал господин Ганган на инженерно-промышленном форуме в Перми (цитата по «Интерфаксу»). Спад экономики не ожидается ни по итогам этого года, ни в дальнейшем, подчеркнул он.

Замедление роста экономики Андрей Ганган назвал нормальной тенденцией: «Если мы с вами до этого бежали в надрыв, то сейчас есть смысл немножко перевести дыхание ... чтобы на самом деле в итоге в долгосрочной перспективе добежать до туда, до куда надо».

По данным Минэкономики, рост ВВП в октябре достиг 1,6% год к году против 0,9% в сентябре. В третьем квартале годовой рост экономики был на уровне 0,6% против 1,4% в первом квартале и 1,1% во втором. За 10 месяцев показатель составил 1%.

