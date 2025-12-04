«Базис» объявил диапазон цен в рамках IPO

Разработчик программного обеспечения «Базис» объявил диапазон цен на первичном размещении акций (IPO) на Московской бирже. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Базис» открыл книгу заявок на участие в первичном размещении акций. Ценовой диапазон — от 103 до 109 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 17-18 млрд руб. Индикативный размер предложения — порядка 3 млрд руб.

«После объявления о намерении провести IPO мы наблюдаем высокую заинтересованность рынка в нашей инвестиционной истории», — заявил глава «Базиса» Давид Мартиросов.

Цена IPO будет установлена по итогам обработки заявок — их будут принимать до 9 декабря. Торги на Мосбирже планируют провести 10 декабря под тикером BAZA и ISIN.

«Базис» — российский разработчик ПО для управления ИТ-инфраструктурой. Компания была образована «Ростелекомом», «КНС Групп» и «Рубитехом» в 2021 году. В «Базисе» сообщали, что в рамках IPO два из трех действующих акционеров планируют продать часть своих пакетов, однако «Ростелеком» намерен сохранить свой стратегический актив.