«Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин отметился дублем

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин (номер 8)

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин (номер 8)

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters

Счет в матче открыл российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отличившись на 9-й минуте. Также он забил гол в большинстве на 23-й минуте. Нападающий продлил свою результативную серию до шести матчей. Всего в этом сезоне Овечкин набрал 29 (14 голов+15 результативных передач) очков в 28 играх.

Помимо Овечкина в составе «Вашингтона» голы забили Сонни Милано, Брэнон Дьюхейм и Дилан Строум, дубль на счету Райана Леонарда. У «Шаркс» автором единственной шайбы стал Павол Регенда, ему ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов. Вратарь хозяев Ярослав Аскаров пропустил четыре гола и был заменен на 18-й минуте встречи.

В других матчах дня «Юта Маммот» в гостях разгромил «Анахайм Дакс» — 7:0. Свою первую игру в НХЛ провел защитник «Юты» Даниил Бут. Он не отличился результативными действиями. Также в НХЛ дебютировал вратарь «Дакс» Вячеслав Бутеец. Перед третьим периодом он заменил Вилле Хуссо. Голкипер отразил 10 из 13 бросков по своим воротам.

«Монреаль Канадиенс» на своем льду оказался сильнее «Виннипег Джетс» в серии буллитов — 3:2. Форвард хозяев Иван Демидов отличился голевым пасом.

Нападающий «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков отличился двумя результативными пасами в домашнем матче против «Буффало Сейбрс». Также передачу в свой актив записал его одноклубник форвард Никита Гребенкин. «Филадельфия» победила со счетом 5:2.

Таисия Орлова