Мэрия Екатеринбурга выбрала финалистов конкурса эскизов памятника ветеранам СВО

Три проекта стали финалистами конкурса эскизов памятника ветеранам специальной военной операции (СВО) в Екатеринбурге. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своем Telegram-канале, на конкурс поступило 18 проектов — из них приняли 11 заявок от творческих коллективов и индивидуальных скульпторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Следующая фотография 1 / 3 Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Жюри выбрало три работы. Первый проект представил «Баймуханов и Исаев»: на нем изображен военнослужащий у стены, которая пострадала от обстрелов. Автором второй работы под названием «Крылья» стал Евгений Павлюченко: его центральной фигурой памятника стал солдат, а на его крыльях изображено «все, за что он сражается» — его родная земля, город, родители. Третий эскиз подготовил Денис Стритович: на его работе трое военных стоят перед конструкцией, похожей на букву V.

Победителя администрация города определит вместе с архитекторами, художниками, представителями общественности и депутатами. По словам господина Орлова, место размещения монумента пока не определено, при этом авторы предлагали локации. «Позднее для монумента будет подобрано достойное место, которое раскроет идею автора в полном объеме. Уверен, выбранная скульптурная композиция станет ярким символом нашей благодарности и памяти, а также напоминанием о важности единства, мужества и стойкости в трудные времена»,— сказал мэр.

Конкурс эскизов проводился с 24 октября по 7 декабря. Принять участие в нем могли скульпторы, дизайнеры, архитекторы и студенты, которыt обучаются в вузах художественным специальностям. Победитель получит 2 млн руб., два призера — по 500 тыс. руб.

Ирина Пичурина