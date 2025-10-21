В Екатеринбурге за лучший эскиз памятника героям СВО заплатят 2 млн рублей

Администрация Екатеринбурга планирует установить памятник участникам специальной военной операции (СВО) — эскиз для скульптуры будет выбран с помощью конкурса, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии. Место установки композиции определят позднее, участники конкурса также смогут предложить свои варианты размещения.

«Одной из главных задач конкурса является увековечение памяти героев специальной военной операции. Символично, что это происходит в Год защитника Отечества, а потому до декабря 2025 года планируется выбрать лучший эскиз, раскрывающий тему. Победитель получит 2 млн руб., два призера — по 500 тыс. руб.»,— рассказали «Ъ-Урал» в мэрии. Там добавили, что конкурс проводит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

Провести конкурс планируется в период с 24 октября по 7 декабря, принять участие в нем могут как физические, так и юридические лица, но в администрации уточняют, что к разработке проектов должны быть привлечены профессионалы. Будут приниматься работы в том числе от студентов вузов, которые обучаются по специальностям «Дизайн», «Архитектура», «Декоративно-прикладное искусство».

В администрации также добавили, что постановление о проведении конкурса пока не подписано и может быть частично изменено, но принцип и подход меняться не будет.

Ирина Пичурина, Екатеринбург