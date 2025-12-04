ФСБ: задержан причастный к нападению на псковских десантников военнослужащий ВСУ

Задержаны еще трое участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ. Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет продолжаются.

Задержаны граждане РФ Рустам Мурзагишиев и Илхом Шукуров, а также гражданин Украины Чингиз Савченко. Последний, согласно материалам ФСБ, является военнослужащим ВСУ и был задержан в Смоленской области «за противодействие специальной военной операции». Двое других фигурантов были задержаны в Карачаево-Черкессии и Татарстане. Задержанные обвиняются в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего. Они арестованы.

Боевики Шамиля Басаева и Хаттаба напали на десантников 29 февраля 2000 года возле села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В атаке участвовали 2,5 тыс. боевиков. В ходе боя, который продолжался до 1 марта, погибли 84 российских десантника. Звание Героя России было присвоено 22 военнослужащим, при этом только одному — не посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.