Таиланд депортировал объявленного в розыск россиянина за избиение сожительницы

Из Таиланда депортировали россиянина, находившегося в международном розыске после нападения на женщину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте ведомства.

Мужчину передали российским полицейским в аэропорту Бангкока. По версии следствия, в 2021 году он из ревности избил свою сожительницу, в том числе порезал ее ножом. Пострадавшая получила травмы средней тяжести. Суд назначил мужчине срок в колонии-поселении, однако осужденному удалось скрыться за границей.

Тайская иммиграционная полиция также сообщила о депортации гражданина РФ Антонио Моретти. Он заявил ТАСС, что был задержан за нарушение безвизового режима — просрочка превысила 90 дней. Мужчина вылетел из Бангкока рейсом до Москвы.