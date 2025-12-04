Генассамблея ООН приняла резолюцию о «возвращении» украинских детей

На заседании Генеральной ассамблеи ООН прошло голосование по резолюции «Возвращение украинских детей», передает ТАСС. Поддержали проект менее половины стран-членов ООН, однако документ был принят.

За резолюцию проголосовала 91 делегация, 57 стран воздержались. Россия и еще 11 стран, включая Иран, Кубу, КНДР, Белоруссию, Судан, Никарагуа и Мали, выступили против. Более 30 стран-членов ООН в голосовании не участвовали. По правилам Генассамблеи, для принятия решения достаточно голоса большинства.

В ООН входят 193 государства. В отличие от документов Совета безопасности, резолюции Генассамблеи ООН обязательной юридической силы не имеют.

Перед голосованием на Генассамблее выступила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая. По ее словам, составленный документ не имеет ничего общего с помощью детям. «Уже несколько лет мы слышим цифру в 20 тыс. якобы депортированных детей... Мы никогда не видели родственников детей, якобы депортированных в Россию»,— уточнила госпожа Заболоцкая. Дипломат заявила, что текст резолюции «полностью извращает реальное положение вещей».

Мария Заболоцкая также обратила внимание на тот факт, что в документе указана одна цифра, однако авторы утверждают, что детей в действительности больше. «А почему эти дети не упомянуты в резолюции?» — поинтересовалась дипломат.

Тема возвращения украинских детей обсуждалась во время второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Украина передала список из 339 детей, которых якобы перевезли в РФ. Он пояснял, что большая часть из этих детей никогда не были в России, а свыше 50 фамилий принадлежат взрослым людям. Еще часть уже вернулась на Украину. Господин Мединский также говорил, что число «похищенных русскими детей» постоянно менялось: сначала речь шла о 1,5 млн, потом цифра была снижена до 200 тыс., наконец — до 20 тыс.