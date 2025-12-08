С новым фильмом

Киносети прогнозируют рекордный уровень сборов на грядущих новогодних каникулах. Причин несколько: праздники продлятся 11 дней, а не 8, как год назад, выйдут сразу 3 громкие премьеры. Но сыграет роль и значительный рост цен на билеты. В то же время из-за того, что крупных семейных премьер будет несколько, ожидается очень высокий спрос на утренние и дневные сеансы, что повлияет на второстепенные релизы. «Ъ-Review» поговорил с участниками рынка об ожиданиях от «новогодней битвы» в этом году.

Новогодние каникулы в январе 2026 года продлятся 11 дней (вместе с выходным 31 декабря их 12). За эти дни кассовые сборы в кино в России могут составить около 8 млрд руб., а количество проданных билетов — порядка 17 млн. Такой прогноз «Ъ-Review» дала президент сети «Каро» Ольга Зинякова. 1 января 2026 года стартует сразу несколько громких отечественных премьер: «Чебурашка-2» (сиквел лидера российского проката за всю историю), «Простоквашино» и «Буратино».

Прогноз сети на грядущие праздники означает рост на 29% в деньгах и на 32% по количеству проданных билетов по сравнению с 2025 годом. В прошлые новогодние праздники (за период с 1 по 8 января) сборы составили 6,2 млрд руб., а количество проданных билетов — 12,9 млн, следует из данных автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Тогда бенефициарами «новогодней битвы», как называют этот высокий сезон участники рынка, стали «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь»: за праздники картины собрали 2,59 млрд руб. и 1,9 млрд руб. соответственно.

Смотреть — не пересмотреть

«Результат долгих праздников будет зависеть от того, посетят ли зрители сразу несколько картин, чего не было в предыдущие годы, а также от того, каков будет “сарафан” фильмов, потому что на “Чебурашку” семьи ходили по несколько раз,— говорит Ольга Зинякова.— Продолжительность праздников и качество картин настраивают на высокие сборы. На бокс-офисе (выручке от продажи билетов.— “Ъ-Review”) скажется и рост цены билета».

У гендиректора сети «Премьер Зал» Владимира Петелина другие ожидания. «Скорее всего, совокупные сборы в новогоднем прокате 2026 года окажутся немного выше, чем в 2025 году, но рост будет умеренным — в пределах 5–10%. Следует помнить, что рынок уже близок к насыщению по количеству крупных релизов в праздничный период и органический рост ограничивается емкостью аудитории. Расширить ее мог бы более взрослый фильм»,— считает он. Однако, так как в 2026 году стартуют фильмы, уже заведомо востребованные у семейной аудитории, это повышает шанс на успешный старт, добавил господин Петелин.

Выходными будут 11 первых дней января против всего 8 дней в 2025 году — в современной истории российского кинопроката подобное было только в 2015-м, напоминает аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко.

«С таким календарем настроения в индустрии позитивные. Добавляют оптимизма принесшие рекордную выручку осенние каникулы и в целом хорошие результаты ноября (+37% относительно прошлого года и +77% относительно позапрошлого). Три фильма-миллиардера менее чем за месяц (“Горыныч”, “Алиса в Стране чудес” и “Иллюзия обмана-3”) и еще один с кассой свыше 900 млн руб. (комедия “Папины дочки. Мама вернулась”) — такого не случалось даже в самые благополучные годы»,— добавляет господин Демиденко. Оптимизма придает и тот факт, что в отличие от прошлого года, когда было две киноновинки, в этом — три амбициозные премьеры, отметил он.

Столь высокие ожидания от зимних каникул у кинотеатров, продюсеров и дистрибуторов объясняются также тем, что после случившегося в марте 2022 года ухода студийного голливудского кино доля новогодних праздников в годовых кассовых сборах существенно выросла, отметил аналитик. «До пандемии коронавируса они стабильно давали 7–8% годовой выручки. В 2023 году доля длинных новогодних выходных составила 11,4%, в 2024-м — 12,5% и примерно на таком же уровне ожидается в 2025 году. Причем 12,5% сборов — это с учетом отражающегося в системе ЕАИС так называемого неофициального проката, или показов студийного голливудского кино, с которым работают далеко не все площадки. Без него по официальному репертуару кинотеатров доля новогодней кассы приближается к 15% и может их даже превышать»,— подчеркивает Станислав Демиденко.

Возросшая конкуренция

Так как сразу три семейных блокбастера выходят 1 января, каннибализация фильмов (сокращение объема сборов у одного фильма за счет другого) точно будет очень высокой, предупреждает Ольга Зинякова: «У нас во всех кинотеатрах — более шести залов. Поэтому будет плотно, но расписание мы выдержим». При этом заполняемость залов в вечернее, недетское, время снова будет ниже, чем могла бы быть. «Уже не раз отмечалось отсутствие больших эффектных релизов на аудиторию 18+»,— добавляет эксперт.

Высокая концентрация премьер в первые дни каникул может разделить семейную аудиторию, согласен Владимир Петелин. «Проблема перегрузки реальна. В первые дни каникул основной экран-тайм (особенно утренние и дневные сеансы) будет занят семейными блокбастерами. Это создает сильное давление на второстепенные релизы»,— говорит господин Петелин. Тем не менее, по его словам, «Елки-12» и «Три богатыря» традиционно находят свою аудиторию даже в условиях конкуренции — за счет узнаваемости и регионального проката. Они могут стать вторыми, особенно после 3–5 января, когда спадет ажиотаж вокруг лидеров, ожидает господин Петелин, а «За Палыча-2!», будучи комедией для взрослой аудитории, может иметь спрос в вечернем или ночном слоте.

Небольшим кинотеатрам будет очень непросто вписать в свои расписания все три главные премьеры. «На все остальное кино места практически не остается»,— отмечает Станислав Демиденко. «В идеале хотелось бы видеть в репертуаре хоть одно драматическое кино для взрослой публики с достаточно высоким кассовым потенциалом. Однако дистрибуторов и продюсеров можно понять. Не раз случалось, что такие фильмы недобирали по сравнению с ожиданиями. 11 дней праздников — это отлично, но затеряться в новогодней толчее — опасность вполне реальная»,— рассуждает он.

Инфляция по билетам

Инфляция, как отмечают в сетях, будет существенным фактором роста сборов в этом году. В целом же по сравнению с допандемийными временами стоимость похода в кино выросла на 75–80%, оценивает Станислав Демиденко. «Причем большая часть этого роста пришлась на последние пару лет, значительно обогнав инфляцию. Стремление кинотеатров компенсировать таким путем отток аудитории отчасти можно понять. Но кино никогда не должно быть роскошью, а нынешняя стоимость билетов для значительной части населения близка к неподъемной и больше желаемой. В оправдание часто говорят, что билеты не дорожали несколько лет. Вот только стоимость их и так была завышена, но в благополучные времена об этом не задумывались и не обращали внимания»,— говорит аналитик.

Кинотеатры делают ставку на то, что в длинные новогодние выходные «зритель стерпит практически все», считает Станислав Демиденко: «Год назад отчасти так и получилось. С другой стороны, слишком дорогие билеты усилили разочарование и стали одной из причин резкого снижения сборов по ходу длинных выходных».

Кто выиграет «новогоднюю битву» в 2026-м

В «Каро» ожидают, что первые строчки по итогам «новогодней битвы» в 2026 году разделят «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино». Вопрос только — с каким отрывом друг от друга. Однозначным фаворитом выступает «Чебурашка» — продолжения истории очень ждут. Но маркетинговая кампания «Буратино» тоже задает ударное настроение — там великолепный каст, сказка всем хорошо знакома, и будет интересно увидеть ее новую интерпретацию. Что касается «Простоквашино», то более новогоднего проекта не существует. В этот раз знакомые герои оживут на экране. «У каждой из этих новинок есть свои козыри»,— говорит Ольга Зинякова.

С вероятностью 80–90% «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» — это три главных претендента на лидерство, однако расстановка сил может быть неравномерной, считает Владимир Петелин.

«Чебурашка-2» имеет наибольшие шансы стать однозначным лидером благодаря эффекту сиквела после феноменального успеха первой части, сборы которой составили почти 7 млрд руб. Если качество сиквела окажется на уровне, прогнозируемые сборы могут составить 4–5 млрд руб., предполагает господин Петелин. Прогнозируемый диапазон сборов фильма «Простоквашино», который стартует с мощной ностальгической базой и поддержкой «Союзмультфильма»,— 2,5–3 млрд руб., считает он. «Буратино», несмотря на классику, может столкнуться с некоторыми сложностями, мюзиклам всегда чуть сложнее в российском прокате; прогноз — 2,5–3 млрд руб., добавляет эксперт.

«Явный лидер — “Чебурашка-2”, второе место — “Буратино”, третье — “Простоквашино”. В таком же порядке ожидается распределение сеансов»,— полагает Станислав Демиденко. «Не забываем и про очередную часть кинофраншизы о трех богатырях, которая начинает прокат раньше своих конкурентов. В тот самый момент, когда казалось, что зритель уже пресытился, предыдущий мультфильм два года назад стал рекордсменом серии с кассовыми сборами 1,1 млрд руб.»,— напоминает он.

