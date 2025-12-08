Приятно окружать себя красивыми вещами

К Новому году Татьяна Навка подготовила для зрителей подарок: 19 декабря состоится премьера ее нового ледового шоу «Золушка» во дворце спорта «Мегаспорт». А с 12 декабря по 11 января Большой ледовый театр покажет новогоднего «Щелкунчика» на «Навка Арене». Этот открывшийся год назад «именной» спортивный комплекс включает ледовый театр и детскую школу фигурного катания, где воспитывают будущих чемпионов. Здесь тренируются ведущие спортсмены страны.

Татьяна Навка всегда на первом плане

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

— Чем уникальна «Навка Арена»?

— Это мечта, к которой я шла десять лет. «Навка Арена» — не просто каток, а спортивная площадка-трансформер с уникальным дизайном и самыми современными мультимедийными и технологическими возможностями. Обе ледовые арены нашего комплекса сконструированы по стандартам IIHF и ISU. Есть залы для занятий фитнесом, падел-теннисом, хореографией, гимнастикой, есть даже универсальный зал для игровых видов спорта. Это самая современная ледовая площадка в нашей стране.

— Вы участвовали в разработке проекта?

— Я перфекционистка и привыкла все контролировать. Как в случае с нашими шоу, где я одновременно и режиссер, и художник-постановщик, и продюсер, и специалист по свету, и немного композитор, так и при создании арены, носящей мое имя, я не могла пропустить ни одну деталь — от разработки архитектурного проекта до нюансов строительства.

— У нового комплекса не только спортивные, но и культурные задачи?

«Руслан и Людмила» во дворце спорта «Мегаспорт». Татьяна Навка и Петр Чернышев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Мы создали под крышей «Навка Арены» настоящий ледовый театр. В ноябре мы торжественно открыли первый театральный осенне-зимний сезон «Лебединым озером», который завершится в феврале спектаклем «История любви Шахерезады». Мы давно вышли за пределы стандартных представлений о ледовых шоу: объединили лучшее из театра, ледового спорта, цирка, балета, акробатики. Аудитория при этом намного шире, чем сообщество поклонников фигурного катания. Мы создаем театральные проекты на льду, аналогов которым нет нигде в мире.

— Расскажите о вашей «Золушке», которую вы покажете на рубеже Нового года. Есть ли в ней личная история?

— «Золушку» я давно хотела поставить на льду — это же мечта любой девочки, превратиться в принцессу! Но нам хотелось сделать нашу «Золушку» по-настоящему современной, высокотехнологичной, интересной не только для детей, но и для взрослых, впечатлить молодежь. Классические произведения мы адаптируем для современной публики. Каждый год мы повышаем уровень зрелищности и спецэффектов — и снова планируем превзойти себя. И главное — на лед выйдут талантливые фигуристы: роль Золушки и Принца исполнят олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в роли Мачехи — Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас предстанет Королем, а я буду Феей-крестной, приглашающей Золушку на бал!

Татьяна Навка. Серьги и кольцо из золота c бриллиантами Mercury, коллекция Classic

Фото: Предоставлено Mercury

— В чем феномен Татьяны Навки — выдающейся спортсменки и сильной красивой женщины?

— Спасибо за комплимент! За успехом любой женщины стоят любовь и семья — и я не исключение. В начале спортивного пути меня очень поддерживали родители. Сегодня муж, дети, мама, сестра, вся наша большая семья — моя опора. Это те, кто вдохновляет меня и заряжает энергией.

— Вас называют одной из самых элегантных спортсменок. У вас прекрасное чувство стиля и очень креативное отношение к роскоши.

«Больше, чем шоу» в ледовом дворце «Навка Арена»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Я спортсменка, а в спорте нет роскоши как таковой. Спорт закаляет, учит концентрироваться на главном. Я никогда не отвлекаюсь на условия, в которых приходится работать,— для меня важен лишь результат. Роскошь для меня — это прежде всего комфорт и качество. Приятно окружать себя красивыми вещами, предметами искусства. Возможно, для многих это символ статуса. Но я считаю, что это не должно становиться целью жизни. Самая большая роскошь сегодня для меня — это время, которое я могу провести с близкими и родными.

— А как собиралась ваша коллекция украшений?

— Мама, человек с безупречным вкусом, до сих пор остается для меня образцом женственности и элегантности. В какой-то степени я унаследовала ее любовь к украшениям. Кроме того, у меня две дочери. Собирая собственную коллекцию, я иногда думаю о том, что может понравиться Саше, что приглянется Наде и что однажды они смогут носить. У меня есть подвеска с буквой Н — Навка… а возможно, Надежда. Часто я отношусь к ювелирным украшениям как к предметам искусства. Слежу за тенденциями, обращаю внимание на необычные вещи. Мне кажется, я лучше любого стилиста чувствую, что именно мне подойдет, что дополнит образ и станет правильным акцентом.

«Больше, чем шоу» в ледовом дворце «Навка Арена». Татьяна Навка и Петр Чернышев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Вы получаете их в подарок или предпочитаете покупать сами?

— Очень люблю подарки — и дарить, и получать. Но если мне что-то понравилось, я могу купить вещь сама, у меня нет никаких предубеждений по этому поводу.

— Какими правилами вы руководствуетесь, выбирая украшения?

— Главный критерий для меня — уместность. На театральную премьеру или красивый вечер я надену яркие крупные вещи. На деловую встречу могу и вовсе прийти без украшений. Всегда стараюсь учитывать национальные художественные традиции наших партнеров. Когда в прошлом году мы с командой Navka Show были в Индии, я научилась свободно сочетать разные материалы: жемчуг, лазурит, малахит, гранат, золото, серебро… Минимализм в украшениях в Индии не приветствуется.

Татьяна Навка в колье и серьгах High Jewellery Chopard из белого золота с бриллиантами

Фото: Предоставлено Mercury

— У вас есть заветный ювелирный талисман для выхода на лед?

— Моя золотая олимпийская медаль — мой главный ювелирный талисман. А если серьезно, то сегодня, выходя на лед, я настолько озабочена организацией шоу, что украшения выбираю исходя из роли и сценического костюма. А мой настоящий талисман — это наша большая команда, семья Navka Show.

Беседовала Нина Спиридонова