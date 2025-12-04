Объем промпроизводства в Удмуртии вырос почти на 8% в январе—октябре

Объем промпроизводства в Удмуртии в январе—октябре увеличился на 7,9% при сравнении год к году. В целом по РФ показатель возрос на 1%. По приросту республика заняла в ПФО второе место, уступив Татарстану (+11,8%). Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По группе обрабатывающих производств в январе—октябре в Удмуртии рост производства на 15,8%. Значительнее всего увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,8 раза; резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — в 1,2 раза; прочих транспортных средств и оборудования – в 1,1 раза.

Вместе с тем, наблюдается спад в производстве электрического оборудования, бумаги и бумажных изделий, текстильных изделий, химических веществ и продуктов — в 1,5 раза; полиграфической деятельности и копированию носителей информации — в 1,4 раза.

Производство пищевых продуктов увеличилось на 3,3%, напитков — напротив, снизилось на 5,2%. Выпуск макаронных изделий сократился в 2,6 раза; безалкогольных напитков, рыбных пресервов — в 1,5 раза; колбасных изделий — на 7,9%. Увеличился выпуск мясных консервов — на 9,3%, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — на 5,1%, пшеничной и пшенично-ржаной муки — на 3,9%, хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 3%.

В добывающем секторе отмечен спад на 3,9%. В энергетическом, тепло— и газоснабжении — рост на 6,8%. В отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — снижение на 12,2%.

Напомним, согласно прогнозу социально-экономического развития Удмуртии в 2025 году ожидается рост промпроизводства в республике на 7,1%; в 2026 году — на 2,9%; в 2027-2028 годах — на 3,8 и 3,1% соответственно.