В Удмуртии ожидается рост промпроизводства на 7,1% в 2025 году

В Удмуртии ожидается рост индекса промпроизводства на 7,1% в 2025 году, согласно прогнозу социально-экономического развития региона. Об этом пишет «Интерфакс».

Наибольший рост ожидается в производстве компьютеров и электронных устройств, прочих транспортных средств и готовых металлических изделий. В 2026 году промпроизводство может вырасти на 2,9%, однако по консервативному сценарию возможно снижение на 0,9%.

В 2027-2028 годах прогнозируется индекс промпроизводства на уровне 103,8% и 103,1% по базовому варианту и 99,8% и 100,5% по консервативному.

Анастасия Лопатина