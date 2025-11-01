В Удмуртии ожидается рост промпроизводства на 7,1% в 2025 году
В Удмуртии ожидается рост индекса промпроизводства на 7,1% в 2025 году, согласно прогнозу социально-экономического развития региона. Об этом пишет «Интерфакс».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Наибольший рост ожидается в производстве компьютеров и электронных устройств, прочих транспортных средств и готовых металлических изделий. В 2026 году промпроизводство может вырасти на 2,9%, однако по консервативному сценарию возможно снижение на 0,9%.
В 2027-2028 годах прогнозируется индекс промпроизводства на уровне 103,8% и 103,1% по базовому варианту и 99,8% и 100,5% по консервативному.