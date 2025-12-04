На конкурс президентских грантов из УрФО отправили 735 заявок
Прием заявок на второй грантовый конкурс 2026 года, организованный Президентским фондом культурных инициатив (ПФКИ), завершен. От Уральского федерального округа (УрФО) поступило 735 заявок на сумму более 2,1 млрд руб., сообщили в уральском полпредстве.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Наибольшее количество заявок поступило из Тюменской области — 163. Челябинская область подала 157 заявок, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) — по 149. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) представил 67 проектов, а Курганская область — 50.
Наиболее популярными направлениями стали «Культурный код», «Место силы» и «Единство с судьбой России». Все заявки пройдут экспертизу, а результаты будут объявлены весной 2026 года. Всего подано 9,2 тыс. заявок из всех 89 регионов России.
Напомним, ранее из Свердловской области получили гранты ПФКИ 14 проектов. Общая сумма грантов — 55,8 млн руб., всего в инициативы вложат 177 млн руб. Поддержку получили фестиваль Ural Music Night, второй сезон «Музейного романа», выставки платков дизайнера Нины Ручкиной и другие.