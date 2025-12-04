Экс-министр ЖКХ Тамбовской области обжаловала приговор в кассации

В Ленинский райсуд Тамбова поступила кассационная жалоба защиты бывшего министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елены Бабиковой, получившей три с половиной года колонии общего режима за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Согласно картотеке дел, жалоба принята к рассмотрению.

Бывший министр ЖКХ и ТЭК Тамбовской области Елена Бабикова

Фото: ТГТУ Бывший министр ЖКХ и ТЭК Тамбовской области Елена Бабикова

Фото: ТГТУ

В мае суд назначил Елене Бабиковой четыре года лишения свободы условно с запретом на два года занимать ряд должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления. По результатам апелляционного представления прокуратуры условный срок заменили на реальный.

Как установил суд, в конце 2022 года, занимая пост начальника управления ТЭК и ЖКХ, Бабикова согласовала внесение изменений в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подсудимая одобрила реконструкцию в Тамбовском районе комплекса по сортировке отходов, принадлежащего ООО «Комэк». При этом она исключила из проекта строительство полигона «Экотехнопарк "Центральный"», заявленное регоператором по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания». Вину Бабикова не признала.

Чиновница работала в правительстве Тамбовской области в 2021–2024 годах. До этого она трудилась в фонде капремонта Липецкой области.

Владимир Зоркий