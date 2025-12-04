«Риски возрастают кратно»

НАТО потратит в 2026 году на американское оружие для Украины не менее $15 млрд. Такие расчеты представил генсек альянса на министерской встрече в Брюсселе. При этом Марк Рютте признал, что ни у него, ни у коллег по блоку нет так называемого плана Б на случай, если Вашингтон прекратит поставки даже за деньги. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в новом году отношения России и Европы могут значительно обостриться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На следующий день после московских переговоров в Брюсселе проходила встреча глав МИД стран НАТО. На итоговой пресс-конференции украинский журналист спросил Марка Рютте, есть у альянса план Б, в случае если Америка прекратит поставки оружия для Киева даже за деньги. Генсек ответил, что лично у него ничего подобного нет, и даже думать об этом не стоит. Как это понимать? Наверное, раз говорит, значит, знает, что проблем не будет.

Как бы то ни было, по словам Рютте, в 2026 году на закупки американских вооружений потребуется по меньшей мере $15 млрд. Минимум по $1 млрд в месяц, но лучше по $4 млрд. Между тем деньги нужны не только на оружие, необходимо поддерживать на плаву украинскую экономику. Еврокомиссия представила очередной проект финансирования своего союзника, включая тот самый репарационный кредит за счет замороженных российских активов. Окончательное решение предстоит принять уже совсем скоро, остается чуть больше двух недель. В противном случае Украина войдет в новый год без должного финансирования, что в нынешних условиях близко к катастрофе.

Таким образом, подводим промежуточные итоги. Если до конца года договориться о мире не удастся, а такая вероятность очень велика, новое серьезное обострение в отношениях России и Европы становится реальностью, даже если избежать указанных выше конфискаций авуаров. Страны НАТО это, по сути, тыл Украины. Продержаться без помощи извне с каждым годом станет все труднее. Старый Свет будет больше влиять на Киев политически, дабы исключить повторения коррупционных скандалов. То есть западный мир вынужден принять Украину в свои ряды де факто.

При этом нельзя утверждать, что Америка окончательно уйдет в сторону. Напротив, США ведь тоже являются членом НАТО и играют в альянсе ключевую роль. Американские войска по-прежнему развернуты на континенте. Чтобы там не говорил Трамп, военные заказы двигают экономику вперед. Военно-промышленное лобби — очень серьезный игрок в американской политике. Тем более что местный налогоплательщик за это не платит. Непросто все это будет остановить, даже если отбросить политику. Так что в целом риски в следующем году возрастают кратно. Это уже аксиома, что не требует доказательств.

Дмитрий Дризе